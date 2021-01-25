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Пособие для детей из неполных семей необходимо увеличить в два раза – Сергей Миронов

Увеличить вдвое пособие для детей, воспитывающихся в неполных семьях, предлагает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект направлен на получение отзыва правительства России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Мы предлагаем выплачивать неполым семьям пособие в размере двух региональных прожиточных минимумов», – рассказал Сергей Миронов.

«Сегодня прожиточный минимум для ребёнка в зависимости от того или иного региона в среднем составляет 10 тысяч рублей. Если законопроект примут, то дети из неполных семей с низкими доходами смогут получать от государства в среднем по 20 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, это вполне понятная и конкретная помощь», – прокомментировал лидер фракции «СР».

Сергей Миронов напомнил, что с 2018 года в России действует норма, на основании которой семьи с низкими доходами могут получать ежемесячное пособие в размере одного прожиточного минимума. Сначала его выплачивали до тех пор, пока ребёнку не исполнится полтора года, если доход на каждого члена семьи составлял менее полутора региональных прожиточных минимумов. С 2020-го года правила изменились. Пособие стали получать семьи с доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи, пока ребёнку не исполнится три года.

«Эта норма, кончено же, правильная. Государство обязано поддерживать граждан. Тем более, если родители не имеют возможности получать высокие доходы. Но одной такой меры поддержки недостаточно», – считает Сергей Миронов.

Еще в начале 2017 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка представил данные, согласно которым в России насчитывалось около 6 миллионов неполных семей. В 5 млн. семей детей воспитывают матери-одиночки, в 1 млн. семей – отцы-одиночки. С тех пор ситуация не сильно изменилась.

«Очень часто в неполных семьях не хватает денег на покупку продуктов и товаров первой необходимости, и будет правильно, если государство начнёт выплачивать повышенные детские пособия», – отметил Сергей Миронов.