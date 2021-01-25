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Ребенок погиб в ДНР в результате удара, нанесенного украинским беспилотником

Ребенок погиб в Донецкой народной республике (ДНР) в результате удара, нанесенного украинскими силовиками при помощи беспилотника. Об этом сообщила в субботу Народная милиция ДНР в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Украинские военные сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата в районе одного из населенных пунктов на территории ДНР. «В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате преступных действий украинских боевиков погиб ребенок 2016 года рождения и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 года рождения, которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении Народной милиции ДНР.