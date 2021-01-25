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В России разрабатывают закон, позволяющий легализоваться мигрантам

Министерство внутренних дел России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

Законопроект будет определять порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах, пишет ТАСС. «В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований (правил) в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени», - отметили в ведомстве.

Меры административного воздействия в отношении данных граждан не будут применяться, а ранее принятые - отменят.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепцию законопроекта одобрило правительство.