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В России и мире

Шесть бизнесменов из мести изнасиловали депутата в Молдавии

04.04.2021 12:27|ПсковКомментариев: 0

Шесть бизнесменов из мести изнасиловали депутата парламента Молдавии. Как сообщил глава «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, представители предпринимательского сообщества пострадали от действий парламентария во время правления Демократической партии, когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк.

«Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка, - цитирует его «Лента.ру». - Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова».

Ренато Усатый отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента, но заверил, что эта информация соответствует действительности.

Предоставить какие-либо другие подробности инцидента политик категорически отказался, заявив, что не желает «ввязываться в эту ситуацию».

Ранее МВД России объявило в розыск Ренато Усатого. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы ведомство называет беглого олигарха Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта. Бывший лидер ДПМ не так давно приобрел также турецкое гражданство.

Источник: Псковская Лента Новостей
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