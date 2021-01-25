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В России и мире

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 130 млн

04.04.2021 22:05|ПсковКомментариев: 0

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 130 млн, увеличившись за сутки более чем на 510 тысяч. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По состоянию на 17:34 4 апреля в ВОЗ поступили сведения о 130 422 190 инфицированных и 2 842 135 умерших, пишет ТАСС. Число заразившихся увеличилось на 510 365, умерших - на 10 173.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 304 462. Далее следуют Бразилия (12 910 082), Индия (12 485 509), Франция (4 665 709), Россия (4 580 894), Великобритания (4 357 095), Италия (3 650 247), Турция (3 445 052), Испания (3 291 394), Германия (2 885 386), Польша (2 438 542) и Колумбия (2 428 048).

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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