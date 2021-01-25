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Актриса Юлия Высоцкая рассказала, почему венчалась с Кончаловским в Пскове

05.04.2021 08:03|ПсковКомментариев: 0

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая рассказала о венчании с режиссером Андреем Кончаловским в Пскове, которое состоялось два года назад. Об этом пишет журнал RussianShowbiz.

«Я никогда не забуду эти два дня, которые мы там провели. <…> Это сделало меня чуточку лучше», – призналась Юлия Высоцкая. На выбор места венчания повлиял митрополит Псковский и Порховский Тихон, с которым семья телеведущей поддерживает дружеские отношения. Знаменитость отметила, что они с Андреем Кончаловским рассматривают церковный обряд как некий этап развития их духовной составляющей. «Русская театральная школа всегда провоцирует развитие духа. Это скорее “содержание”, чем “форма”, несмотря, конечно, на Мейерхольда, Таирова, Вахтангова. То есть были направления, которые ставили “форму” если не во главе, то рядом с “содержанием”. <…> Кто как глубоко копает. Некоторые закапываются так, что оказываются там, где отец Тихон», – рассказала Высоцкая о предпосылках, которые привели ее к идее обвенчаться.

Высоцкая и Кончаловский состоят в браке более 20 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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