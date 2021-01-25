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Эксперт сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сравнил опасность коронавируса и птичьего гриппа, сообщает РИА Новости.

«‎Весь мир и наша страна тоже готовилась, вообще-то, к пандемии не COVID-19, а к пандемии гриппа А, к птичьему гриппу, потому что грипп исходно циркулирует среди птиц. Он фактически смертелен, летален. Многие штаммы для птиц на 90-100% летальны. Если, соответственно, такой штамм начнет передаваться, для этого немного надо, от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице, то, имея тот же путь передачи через воздух, как и COVID-19, соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью. Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19»‎, - сказал Александр Гинцбург.

Он отметил, что коронавирус имеет меньшую летальность, но при этом более коварен, так как первые симптомы могут проявляться не сразу, а через несколько недель. Пока человек не знает, что болеет, он заражает других, из-за чего вирус распространяется.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «‎Спутник V». Вакцину создали на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.