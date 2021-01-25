В России и мире

Глава «Вектора» рассказал о людях, не чувствительных к вакцинам

На формирование полноценного иммунитета после вакцинации могут влиять много факторов, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Все зависит не только от поведения человека, но и от особенностей иммунной системы. В популяции всегда есть около 10% населения, которые не реагируют (в плане формирования иммунитета) на любые вакцины. Не только против COVID-19, но и против других заболеваний», — цитирует Максютова газета «Известия».

По его словам, в инструкции к «ЭпиВакКороне», как и к другим российским вакцинам, отмечено, что защитный титр антител неизвестен, как и продолжительность иммунитета. Необходимо дождаться окончания и результатов пострегистрационных исследований, чтобы можно было ответить на эти вопросы.

Максютов отметил, что сейчас исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции. Оно проходит в рамках расширенных пострегистрационных клинических исследований на 3 тысячи добровольцев. В них участвуют и вакцинированные группы, и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах Российской Федерации.

«Мы ожидаем, что получим данные из восьми клинических центров к середине — концу апреля», — добавил специалист.