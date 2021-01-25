В «Векторе» сообщили о случаях заболевания COVID-19 после вакцинации

После вакцинации «ЭпиВаккороной» случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. Об этом газете «Известия» рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
По его словам, в подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата, то есть способности вакцины защищать от заболевания COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции. Это происходит в рамках расширенных пострегистрационных клинических исследований на 3 тысячах добровольцев. В них участвуют и вакцинированные группы, и группы плацебо. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти субъектах Российской Федерации.