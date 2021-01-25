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В России и мире

Более трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

08.04.2021 07:39|ПсковКомментариев: 2

Более трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает РБК.

Примерно половина респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как недостаточное его оценил только 1% опрошенных. Среди считающих налоги чрезмерными большая часть (49%) входит в возрастную группу 25-34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам терпимее, как чрезмерные их оценивают 25%.

При этом нынешнюю ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% опрошенных, а в возрастной группе 18-24 года — лишь 49%.

42% респондентов заявили, что сейчас платят больше налогов, чем пять лет назад. Таких людей больше чем тех, кто утверждает, что сегодня зарабатывает больше, чем пять лет назад (30%). И наоборот, только 13% сообщили, что платят меньше налогов, чем раньше. Упали доходы за прошедший пятилетний срок у 27%.

Сравнивая себя с большинством знакомых, респонденты чаще всего указывали, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие (43%). Больше окружения, по субъективным оценкам, платят только 7%, меньше других — 14%.

Половина россиян (51%) платят подоходный налог через бухгалтерию своего предприятия/компании. Подают декларацию самостоятельно 8% россиян. Не платят подоходный налог 9%, а у 31%, по их словам, нет доходов, облагаемых НДФЛ.

Среди налогов на имущество россияне в прошлом году чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%). Каждый пятый опрошенный заявил об отсутствии имущества, подлежащего налогообложению (22%), каждый десятый не платит, так как имеет льготы или по другим причинам (12%).

Опрос был проведен 2 марта по телефону, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги: #опрос #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 346 человек
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