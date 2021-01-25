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Роуминг между Россией и Белоруссией планируют отменить с 2022 года

Роуминг между Россией и Белоруссией планируют полностью отменить с 1 января 2022 года. Об этом заявили в посольстве Белоруссии в Москве.

«Не позднее 1 июля планируется подготовить и подписать необходимые межправсоглашения и пройти все внутригосударственные процедуры, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью отменить роуминг между Россией и Белоруссией», - цитирует РИА Новости сообщение посольства.

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Это позволило многократно уменьшить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.