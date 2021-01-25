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Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба должна проверить, что происходит с ценами на рынке жилья. Как сообщает РБК, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по вопросам реализации прошлогодних посланий Федеральному собранию.

По словам президента, на рынке жилья наблюдается «не просто рост цен», а «существенный рост». Так, в среднем по России стоимость жилой недвижимости выросла на 12%, однако в ряде регионов, например в Северной Осетии, цены поднялись на 30%, сообщил Владимир Путин. Более чем на 19% стоимость жилья выросла в Орловской области и Адыгее, в Амурской области она увеличилась на 18,6%, в Рязанской - на 17,6%, продолжил он.

«Понятно, еще скажем, Дальний Восток подскочил, но в европейской-то части?» - задался вопросом президент.

В то же время он согласился, что для решения проблемы, в первую очередь, нужно создать дополнительное предложение на рынке строительства жилья. «Но надо и посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», - поручил Владимир Путин.

В России с апреля 2020 года начала работать программа льготной ипотеки, позволяющая приобрести жилье в кредит под 6,5% годовых. Программа позволяет взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей - в других регионах. Изначально она должна была действовать до ноября 2020 года, позже ее продлили до 1 июля 2021 года.

В декабре 2020 года Владимир Путин заявил, что программа льготной ипотеки работает, однако необоснованный рост цен на жилье может подорвать усилия по обеспечению граждан доступным жильем. Он пояснил, что рынок отреагировал на то, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и количество обращений по ипотеке большое. Президент потребовал реагировать на необоснованный рост цен на жилье.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о необходимости вовремя свернуть программу льготной ипотеки. «Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», - поясняла она. По словам главы ЦБ, своевременное завершение льготной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья.