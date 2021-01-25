В России и мире

Россиян предупредили о хакерской атаке на счета

Компания DeviceLock, занимающаяся борьбой с утечками данных, предупредила о подготовке хакерской атаки на счета россиян во время майских праздников из-за продажи в даркнете доступа к коммутатору одного из сотовых операторов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на компанию DeviceLock.

В начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи, который позволяет получить контроль над системой сигнализации SS7. С его помощью можно перехватить звонки и СМС всех провайдеров связи, с которыми у уязвимого оператора есть договор о роуминге.

По информации компании, в начале апреля доступ к коммутатору с большой вероятностью попал к покупателю из стран СНГ. Эксперты ожидают, атака планируется именно против жителей России.

«Атаки на систему сигнализации SS7 используются, в первую очередь, для перехвата авторизационных СМС-сообщений кредитных организаций, почтовых сервисов, а также различных электронных кошельков. С их помощью злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы, — пояснила гендиректор «Смарт Лайн Инк» — производителя систем DeviceLock Олеся Ярмоленко.

Для защиты от такого рода атак специалисты рекомендуют переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления, а также ограничить лимиты на денежные переводы.