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В российской армии создадут подразделение с ударными роботами

Первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в российской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Как доложил министру обороны начальник главного штаба Сухопутных войск Василий Тонкошкуров, в Вооруженных силах РФ будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов "Уран-9" или 20 боевых машин», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для выработки методик и форм применения подразделений сейчас формируется опытное подразделение на базе одного научно-исследовательского центра.

«Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы "Уран-9" в строевых частях», - добавили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что ранее «Ураны-9» применялись только как отдельные комплексы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа «766-м управлением производственно-технологической комплектации» (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.