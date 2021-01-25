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Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании», — сказал собеседник.

Женщина рассказала правоохранителям, что возвращалась с корпоратива и вызвала такси через приложение неподалеку от станции метро «Белорусская». Она указала домашний адрес и села в машину, однако заснула в дороге, так как «была пьяна». По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал.

Мужчину задержали днем в пятницу, 9 апреля. Насильником оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», передает «Лента.ру».