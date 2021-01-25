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Эстония предложила России продолжить консультации по пограничному договору

Министр иностранных дел Эстонии Эва Мария Лийметс предложила в пятницу российскому коллеге Сергею Лаврову продолжить межгосударственные консультации по пограничному договору, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

«Эстония и Россия - соседи, поэтому нам нужно общаться друг с другом, хотя мы не согласны и расходимся во мнениях по многим вопросам. В телефонном разговоре я подняла вопрос о ратификации пограничного соглашения, заключенного между нашими странами в 2014 году, как важную тему двусторонних отношений и с которой правительство Эстонии выразило готовность двигаться вперед», - сообщила министр через пресс-службу.

В МИД Эстонии считают, что вступившее в силу соглашение о границе обеспечивает Эстонии и ее союзникам «очень важную безопасность» в сферах борьбы с оргпреступностью, наркотрафиком, контрабандой и торговлей людьми. Таллин пришел к выводу, что консультации нужно продолжить.

Как отмечает «Интерфакс», в 2005 году после длившихся более десяти лет переговоров был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница. В Москве же сейчас Тартуский мирный договор рассматривают как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.

Лииметс отметила также, что «несколько важных для Эстонии и России соглашений все еще находятся в стадии завершения, необходимо и по ним продвигаться вперед. Это, например, соглашения об автомобильных перевозках, об изменениях по сотрудничеству в области пенсионных обеспечений, соглашение об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты налогов, необходимо также внести изменения в железнодорожные соглашения».

По данным МИД республики, министры согласились, что успешным было приграничное сотрудничество между Эстонией и Россией.

«Текущее планирование и обеспечение нового программного периода приграничного сотрудничества (2021-2027) дает нам хорошую возможность. Я предложила подумать о возрождении сотрудничества по вопросам окружающей среды и климата», - сказала Лиймец.

«Я выразила серьезную обеспокоенность моему российскому коллеге по поводу военной эскалации на Украине и вокруг нее. Считаю важным, чтобы Россия выполняла свои международные обязательства и стремилась к мирному урегулированию ситуации», - добавила она.

Она также ознакомила собеседника с ходатайством республики на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете, «где Эстония желает содействовать научному сотрудничеству между странами и способствовать обеспечению устойчивого развития Арктики».

В последний раз министры иностранных дел Эстонии и России встречались в 2015 году.