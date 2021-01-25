В России и мире

Названы самые популярные у россиян услуги в посткарантинный период

За год россияне привыкли получать продукты и готовую еду с доставкой, стали бережнее относиться к технике, а также заботиться о красоте и здоровье - эти категории услуг стали лидерами по темпу роста в 2021 году по данным сервиса «Авито Услуги».



Источник: Shutterstock

За год спрос на специалистов в самых разных направлениях вырос на 59%, а предложение увеличилось почти на треть (+28%).

Доставка и популяризация всевозможных услуг, связанных с ней - от доставки продуктов из супермаркетов до грузоперевозок - стала главным трендом прошедшего и нового года. Так, в I квартале 2021 года доставку готовой еды на «Авито» искали на 387% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Причем за год услугами доставки привыкли пользоваться не только жители столиц и крупных городов - на «Авито Услугах» доставку продуктов из магазинов или даже с собственной фермы предлагают и предприниматели из небольших городов.

Услуги мастеров красоты за год они также поднялись с 16 на 8 строку в списке самых популярных сервисов. Причем мастеров все чаще приглашают на дом - так услуги стоят дешевле, чем в салоне, а мастера получают дополнительный канал заработка. Забота о себе и близких помогла россиянам компенсировать отсутствие привычных развлечений и отпуска, так, популярность СПА-услуг (баня, массаж, косметологические процедуры) выросла за год на 165%.

Остаются популярными услуги, связанные с ремонтом и строительством - как и год назад, россияне активно обустраивают квартиры, дома, дачи и приусадебные участки.

Привычка ремонтировать имеющуюся в наличии технику вместо покупки новой, появившаяся у россиян вместе со свободным от дороги на работу временем, не исчезла и после окончания карантина. Но если в месяцы изоляции активнее всего ремонтировали игровые приставки, то после ее окончания чаще отдают в ремонт фото и видеотехнику - спрос на услуги мастеров в этой области вырос более чем в три раза год к году.

Вырос интерес к занятиям с тренерами по различным видам спорта и танцам – он стал почти в два раза выше. Незначительно уступают различные курсы профессиональной подготовки - они за год стали популярнее на 76%.

Если же говорить не об относительном росте, а ранжировании спроса на услуги в абсолютном выражении, то в лидерах в первом квартале 2021 года оказались следующие направления: