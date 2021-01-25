Microsoft окончательно убрала культовый редактор Paint из Windows

Компания Microsoft окончательно убрала графический редактор Paint из операционной системы Windows. Теперь он доступен только через магазин Microsoft Store. Об этом сообщается на сайте разработчика.
Как пояснили в компании, некогда встроенный в операционную систему редактор перенесен в связи с «утратой популярности». Такое изменение содержится в десятой версии Windows.
Paint - многофункциональный, но в то же время простой в использовании растровый графический редактор. Он был выпущен Microsoft в 1985 году. Несмотря на упрощенный функционал, программа считается культовой среди пользователей ПК.
Ранее сообщалось, что в новой версии Windows не будет проблемного компонента, который иногда вызывает зависание системы. Отмечается, что привычная пользователям панель задач лишится компонента explorer.exe, который был ответственным за ее работу.