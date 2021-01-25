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Минобороны к 60-летию полета Гагарина опубликовало сканы его зачетки

К 60-летию первого полета человека в космос Минобороны РФ запустило на своем сайте проект «Земные орбиты покорителей космоса». В открытом доступе опубликованы личные дела первых советских космонавтов, в том числе сканы зачетки и документы из личного дела Юрия Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.



Сканы здесь и далее с сайта Минобороны РФ

«К 60-летию первого полета человека в космос на интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации открыт новый мультимедийный раздел, посвященный легендам отечественной космонавтики, которые вошли в состав первых отрядов космонавтов. В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос, - космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других», - рассказали в Минобороны РФ.

Среди материалов представлены удостоверение первого человека, побывавшего в космосе, его полетное задание на первый полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, служебные характеристики, фотографии и другие документы.

В Минобороны отметили, что в проекте представлены документы из фондов Центрального архива оборонного ведомства о космонавтах и руководителях отечественной космической программы. В частности, на портале опубликованы документы о главе подготовки первых космонавтов, участнике спасения челюскинцев и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае, летчике-фронтовике Георгии Береговом, участнике войны, разведчике Константине Феоктистове, воспитанниках специальных авиационных школ ВВС в годы Великой Отечественной войны Георгии Добровольском, Владимире Комарове, Владимире Шаталове и других.