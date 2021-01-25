В России и мире

Мурашко анонсировал разработку еще одной российской вакцины от COVID-19

Еще одну вакцину против коронавируса разрабатывают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева (учрежден Минздравом). По словам главы ведомства Михаила Мурашко, скоро ученые представят предварительные результаты работы, сообщает РИА Новости.

Директор института Дмитрий Лиознов отметил, что разработчики хотят начать клинические испытания осенью. Таким образом, препарат может стать доступен уже зимой-весной следующего года.

Напомним, Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).

Также в России созданы еще два аналогичных препарата - это вакцина от Центра «Вектор» Роспотребнадзора «ЭпиВакКорона» и вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.