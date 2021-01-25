В России и мире

Клава Кока заболела после очередного концерта-аншлага с Niletto

Клава Кока заболела после очередного концерта с Niletto. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта.

10 апреля в 5:28 она выложила свою фотографию с подписью: «Давно мне не было так плохо, а завтра (сегодня) еще 3 концерта. Где брать силы?!».

Чуть позже она выложила еще один пост в сторис, в котором призналась, что все таки слегла.

«Родные! Я слегла… Все сегодняшние московские выступления отменяются, а также ночной концерт в Мытищах в Miraclub будет перенесен. Надеюсь, я быстро встану на ноги! Берегите себя и свое здоровье, это самое важное», - обратилась она к подписчикам.

При этом еще недавно певица хвасталась перед подписчиками, что все ее концерты проходят с неизменными аншлагами.

Смотрите также Плевать на ограничительные меры

Напомним, 3 апреля в Пскове в Ледовом дворце концерт Клавы Коки и Niletto также прошел с аншлагом и вызвал волну возмущения, поскольку мероприятие прошло с грубейшими нарушениями противовирусных требований: количество зрителей не соответствовало согласованному, а масочный режим и социальная дистанция не соблюдались.

С резкой критикой организаторов концерта выступили представители общепита и индустрии развлечений, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и региональное управление Роспотребнадзора.

По итогам разбирательства инициированы служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре и директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом).

Скриншоты - Instagram-страница klavacoca.