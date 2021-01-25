Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Знак качества фабрики обуви Nordman
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 11.04.2021 15:521 Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами 11.04.2021 14:430 В России запатентовали еще один препарат от COVID-19 11.04.2021 11:001 Россиян предупредили о новой опасности 10.04.2021 21:388 Клава Кока заболела после очередного концерта-аншлага с Niletto 10.04.2021 21:240 Мурашко анонсировал разработку еще одной российской вакцины от COVID-19
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 08.04.2021 16:387 Вы звери, господа 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове 08.04.2021 10:030 Двух пропавших псковичей нашли мертвыми
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами

11.04.2021 15:52|ПсковКомментариев: 1

Украинские историки и филологи пришли к выводу, что Россия «украла» известных богатырей — Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24tv.ua.

По мнению экспертов, старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца, на самом деле, звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.

Алешу Поповича, как выяснили исследователи, звали Олешко: он был рыцарем, а не боярином. Родился могучий богатырь, по их мнению, в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.

Добрыню Никитича же украинские специалисты назвали «воеводой князя Владимира Великого»: он жил на территории Киевской Руси, которая «была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее», вплоть до Новгорода.

Авторы публикации также утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались «из уст в уста», а Московское княжество в определенный момент решило «присвоить» себе всех трех богатырей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 528 человек
11.04.2021, 16:550 Названы самые частые проблемы с психикой у работающих россиян 11.04.2021, 16:230 Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели 11.04.2021, 16:010 Искусство легких касаний 11.04.2021, 15:521 Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами
11.04.2021, 15:040 Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе 11.04.2021, 15:000 Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина 11.04.2021, 14:430 В России запатентовали еще один препарат от COVID-19 11.04.2021, 14:270 Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском»
11.04.2021, 14:112 Михаил Ведерников сравнил вакцину от коронавируса с картошкой 11.04.2021, 14:012 Раскрыта серия краж с территории кладбища в Подборовье 11.04.2021, 13:470 Профсоюзы советуют трудящимся не спешить с подписанием документов от работодателя 11.04.2021, 13:312 В Кремле сообщили о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию
11.04.2021, 13:140 До +19 градусов потеплеет в Псковской области 11.04.2021, 12:530 Бабочка и кот «проголосовали» на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 12:392 Пятиклассница умерла после разговора с завучем 11.04.2021, 12:273 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные вузы
11.04.2021, 12:130 Явка на 12.00: Почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 11:593 Чем старше школьник, тем дороже обходятся услуги репетиторов — опрос 11.04.2021, 11:430 Выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных норм 11.04.2021, 11:280 Великолучанку уличили в фиктивной регистрации
11.04.2021, 11:250 Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные 11.04.2021, 11:113 Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Псковской области 11.04.2021, 11:001 Россиян предупредили о новой опасности 11.04.2021, 10:450 Как пережить кризис среднего возраста, рассказал доктор Мясников
11.04.2021, 10:290 Некоторые правила использования маткапитала изменились с 11 апреля 11.04.2021, 10:150 Явка на выборы главы Порховского района по состоянию на 10.00 составила 3,16% 11.04.2021, 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово 11.04.2021, 09:510 Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные
11.04.2021, 09:340 Назначены слушания по вопросу создания Центра спортивной гимнастики в Пскове 11.04.2021, 09:160 В Псковской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса 11.04.2021, 08:210 «Утро туманное»: Порховский район встретил день выборов красивым рассветом. ФОТО 11.04.2021, 08:001 Стартовал основной день досрочных выборов главы Порховского района
10.04.2021, 22:120 Финал всероссийской олимпиады «Умники и умницы» прошел в Пскове 10.04.2021, 21:571 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН 10.04.2021, 21:388 Клава Кока заболела после очередного концерта-аншлага с Niletto 10.04.2021, 21:240 Мурашко анонсировал разработку еще одной российской вакцины от COVID-19
10.04.2021, 20:590 В Псковской области пройдут масштабные учения по предупреждению ЧП в связи с половодьем 10.04.2021, 20:421 В летнюю школу «Юннат» приглашают учащихся из Пскова 10.04.2021, 20:290 В Опочецком районе утонул мужчина 10.04.2021, 20:231 В России увеличился коэффициент распространения коронавируса
10.04.2021, 20:050 В Великих Луках ищут находящегося в федеральном розыске преступника 10.04.2021, 19:460 Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром» 10.04.2021, 19:221 Из-за пала травы в Великих Луках чуть не сгорел заживо бомж. ФОТО (18+) 10.04.2021, 19:016 Псковичей приглашают написать «космический диктант» и побороться за призы от Роскосмоса
10.04.2021, 18:390 Псковская студентка вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты» 10.04.2021, 18:173 В псковской инфекционке спасли тяжело больную коронавирусом пациентку 10.04.2021, 17:530 В ночь на воскресенье в Псковской области ожидается мокрый снег 10.04.2021, 17:342 Минобороны к 60-летию полета Гагарина опубликовало сканы его зачетки
10.04.2021, 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 10.04.2021, 16:521 Лишь 4 из 10 россиян работают по полученной в вузе специальности 10.04.2021, 16:330 Дно рассчитывает получить до 30 млн рублей на благоустройство парка 10.04.2021, 16:141 Лекарство от ожирения намерены создать в России
10.04.2021, 15:5411 Губернатор обсудил с Юрием Вяземским развитие движения «Умники и умницы» в Псковской области 10.04.2021, 15:431 Псковский избирком провел встречу с «Наблюдателями Петербурга» 10.04.2021, 15:350 Однопартийцы поздравили Александра Котова с 60-летием 10.04.2021, 15:162 Испорченные вандалами мусорные баки перекрасили в Борисовичах
10.04.2021, 14:570 Туристка из России погибла в Турции в ДТП с участием автобуса 10.04.2021, 14:380 90-летие отмечает родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин 10.04.2021, 14:200 Около двух тонн мусора вывезли после субботника в Кунье 10.04.2021, 13:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги
10.04.2021, 13:420 Млечный Путь запечатлели над псковской деревней Черняковицы 10.04.2021, 13:180 Microsoft окончательно убрала культовый редактор Paint из Windows 10.04.2021, 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках 10.04.2021, 12:392 Александр Котов празднует сегодня 60-летие
10.04.2021, 12:211 В России растет спрос на специалистов старшего возраста - эксперты 10.04.2021, 11:580 В псковском международном аэропорту приведут в порядок туалеты 10.04.2021, 11:370 Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» поборется за выход в финал 10.04.2021, 11:199 Еще пять человек скончались из-за коронавируса в Псковской области
10.04.2021, 11:169 Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове 10.04.2021, 10:430 Псковские предприниматели могут повлиять на улучшение условий ведения бизнеса 10.04.2021, 10:241 Обязательную фотосъемку при заготовке дров хотят отменить 10.04.2021, 10:020 Пскович выплатил почти миллионную задолженность, чтобы продать квартиру
10.04.2021, 09:411 «Росавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт трассы Р-23 в Псковской области 10.04.2021, 09:190 Названы самые популярные у россиян услуги в посткарантинный период 10.04.2021, 08:580 Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле 09.04.2021, 23:470 Эстония предложила России продолжить консультации по пограничному договору
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.