В России и мире

Бизнес предлагает ввести маркировку зарубежных биодобавок

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила Минпромторгу начать эксперимент по маркировке биологически-активных добавок (БАДов), которые россияне покупают в интернете за границей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на организацию, это позволит снизить уровень контрафактной продукции — сейчас покупаемые онлайн товары этой категории не попадают под учет.

В письме ассоциации отмечается, что сейчас в России отсутствует государственная статистика и информация о биодобавках, которые пересекают границу в личных посылках. Учета и прослеживаемости этих товаров также нет.

В документе говорится, что сейчас витамины и биологически активные добавки продают через онлайн-каналы по всему миру. Эти товары востребованы и у граждан России. Так, по итогам 2020 года было совершено более 4,4 млн заказов с зарубежных интернет-площадок на общую сумму 26,4 млрд рублей.

В АКИТ уверены, что российские потребители должны иметь доступ к безопасным препаратам и биодобавкам отечественных и зарубежных производителей. Тем более этот инструмент доказал свою эффективность в борьбе с недобросовестными поставщиками, небезопасными продуктами и контрафактом. Систему прослеживаемости уже активно применяют для других товарных категорий — меховые изделия, лекарства, сигареты.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что письмо от АКИТ в министерство поступило.

Напомним, в России с 1 апреля до 1 марта проходит эксперимент по маркировке биологически активных добавок к пище средствами идентификации. Но в систему прослеживаемости не попадет продукция, которая поступает в страну в международных посылках.

По данным «Общественной потребительской инициативы», 30% российских и иностранных интернет-продавцов продают БАДы с запрещенными веществами. Организация проверила 100 крупнейших компаний этого рынка, в том числе сайты аптек, агрегаторов, онлайн-площадок объявлений. Результаты исследований направлены в Роспотребнадзор 2 апреля.