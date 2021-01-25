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Правительство может получить право запретить вход в кафе с животными

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить правительство России полномочиями по установлению требований к посещению кафе и магазинов граждан с животными. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента 12 апреля.

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, - цитирует РИА Новости авторов проекта. Это, по их мнению, приводит к «загрязнению тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», что, в свою очередь, создает конфликтные ситуации.

«С учетом изложенного предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочием по урегулированию указанных вопросов в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере», - отмечается в пояснительной записке. Речь идет об установлении требований «к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами».

Изменения предлагаются в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие законодательные акты.