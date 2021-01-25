В России и мире

В Кремле не подтвердили сообщения о дополнительных выходных в мае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными, сообщает «РИА Новости.

По словам представителя Кремля, опровергнуть эти сообщения он тоже не может, однако президент России Владимир Путин собирается работать в эти даты.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — заявил он журналистам.

Дмитрий Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.