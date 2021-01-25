В России подготовили новые меры поддержки туроператоров

Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы.
«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия, - цитирует ее РИА Новости. - Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и, самое главное, помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами».