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В России подготовили новые меры поддержки туроператоров

Ростуризм подготовил меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы.

«Мы понимаем, что вводимые ограничения ставят и людей, и бизнес в очень непростые условия, - цитирует ее РИА Новости. - Поэтому, в дополнение к действующим механизмам, мы подготовили комплекс мер поддержки для туроператоров, чтобы минимизировать последствия введенных ограничений и, самое главное, помочь туроператорам продолжить выполнять обязательства перед туристами».

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«Речь об отмене взносов в Резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в фонд персональной ответственности "Турпомощи" в этом году. Мы также рассматриваем субсидию туроператорам за вывозные рейсы по аналогии с прошлым годом и целый ряд других финансовых и нефинансовых мер поддержки», - добавила Зарина Догузова.