В России и мире

Ученые предупредили об ускоренном потеплении в России

Ученые зафиксировали ускорение климатических изменений в России. Как сообщил директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов, прирост температуры за десять лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов.

«Недавно был опубликован очередной ежегодный доклад Росгидромета о состоянии климата на территории России в 2020 году. Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», - цитирует его РИА Новости.

Специалист отметил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции. «Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать», - объяснил Владимир Катцов.

Он напомнил, что изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике, исчезновению льда на Северном морском пути. Однако в настоящее время актуальной задачей для климатологов становится уточнение своих прогнозов в части того, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения