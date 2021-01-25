В России и мире

Британский штамм коронавируса не приводит к ухудшению течения болезни - The Lancet

Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года и распространяющийся быстрее прежних штаммов, не приводит к более серьезным случаям COVID-19. Об этом сообщают авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases.

К подобным выводам пришли и авторы другого исследования, опубликованного в журнале The Lancet Public Health, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что исследование из The Lancet Infectious Diseases проводилось на основании историй болезни 496 человек, госпитализированных в Лондоне. «Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей без (этого штамма)», - говорится в публикации.

«Доля людей с бессимптомным прохождением болезни существенно не изменилась с увеличением распространения варианта B.1.1.7», - отмечается в исследовании, размещенном в The Lancet Public Health. Авторы обоих исследований подтвердили, что штамм распространяется быстрее, чем предшествующие ему.

В России, по данным на 6 апреля, зарегистрировали 103 завозных случая заражения британским вариантом.