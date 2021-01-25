В России и мире

Эпоха масок в России не закончилась — Песков

Эпоха ношения масок на фоне распространения коронавируса в России не закончилась, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Эпоха масок не закончилась. Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи», - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ спокойнее, чем в соседних странах, но пандемия еще продолжается.

Также Песков заверил, что ограничение Россией пассажирского авиасообщения с Турцией не имеет политической подоплеки и связано исключительно со вспышкой заболеваемости коронавирусом в республике. «Ситуация носит исключительно эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», - подчеркнул Песков.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса в стране - число рейсов сократится до двух в неделю на взаимной основе. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию. К данному моменту регулярные рейсы в Турцию выполняют восемь российских авиакомпаний.