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В Кремле прокомментировали данные о подготовке послания Путина в «секретном бункере»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о подготовке послания Владимира Путина парламенту в «секретном бункере», сообщив, что оно готовится в Кремле.

Как передает РИА Новости, ранее Bloomberg опубликовал информацию, что подготовка к посланию Путина парламенту (запланировано на 21 апреля) настолько засекречена, что ведется в высокотехнологичном подвальном «бункере», расположенном через Москву-реку от здания правительства.

«Что касается послания, то оно готовится не в секретном месте, оно готовится в Кремле, в процессе подготовки активно участвуют самые разные экспертные подразделения, в том числе члены кабинета министров, и никакого секрета здесь нет», - рассказал Песков журналистам. Он уточнил, что напротив Белого дома через реку - никакой не бункер и никакой не секретный, а комплекс гостиницы «Украина».

«Это не бункер, это тот самый координационный центр правительства, который располагается в весьма просторном и комфортабельном конференц-зале, который был модифицирован с учетом задач правительственной координации. Он абсолютно не секретный, там бывает огромное количество экспертов, представители бизнеса, государственная власть, депутаты и так далее. Тут опять не совсем попали. Сегодня именно этот координационный центр посетит глава государства», - добавил Песков.