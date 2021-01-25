Госдума приняла закон о запрете изымать домашних животных за долги

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий изъятие судебными приставами домашних животных за долги, сообщает «Интерфакс».
Внесенными в статью 446 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ правками запрещается изъятие по судебным исполнительным документам домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности.
Один из авторов инициативы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что в спорных ситуациях доказательством того, что животное используется владельцем для получения дохода и может быть изъято, должен будет заниматься сам кредитор.
Законопроект в Госдуму в сентябре 2020 года внесли Владимир Бурматов и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.