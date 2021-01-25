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Число согласных работать за черную зарплату россиян достигло минимума за 12 лет

Число россиян, согласных на черную зарплату, заметно уменьшилось. Сегодня таких – 36%, и это минимальное значение за последние 12 лет, а также на четверть меньше, чем в разгар пандемии (46%), рассказали Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В свежем опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из 441 населенного пункта. На вопрос, согласятся ли они на работу с заработком по «черной» или «серой» схеме, утвердительно ответили 36% россиян, 35% не согласятся на подобные условия найма, а 29% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто потенциально готов получать зарплату «в конверте», среди мужчин: 40% против 33% среди женщин.

Таким образом, сегодня соискатели при наличии выбора отдают предпочтение компаниям, соблюдающим ТК РФ, ведь «белая» зарплата - это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме. Судя по комментариям респондентов, среди россиян, готовых пойти на заведомо невыгодные для себя условия, есть те, кто ищет личную выгоду (например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам), однако большинство называет себя заложниками обстоятельств (мало вакансий по специальности, необходимо срочно устроиться на работу).