В России и мире

Россияне стали чаще искать билеты в Турцию через Белоруссию

После решения оперштаба РФ ограничить авиасообщение с Турцией спрос на билеты из Минска в Анталью увеличился на 79%, заявили «Известиям» в Aviasales. Там также отметили, что интерес к направлению Минск - Стамбул повысился на 65%.

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что закрытие Турции может оказаться выгодным для Минска, который авиасообщение с Антальей и Стамбулом не прерывал.

С 13 апреля РФ и Белоруссия увеличили количество поездов, курсирующих между столицами

С середины марта в Турции зафиксирован быстрый подъем заболеваемости COVID-19.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за ухудшения в республике ситуации с коронавирусной инфекцией.