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Президент уволил с военной службы пять генералов Росгвардии

Об увольнении с военной службы пяти генералов Росгвардии сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В качестве подтверждения этой информации парламентарий опубликовал в Telegram фотографии соответствующего указа президента Владимира Путина. Под документом стоит подпись от 12 апреля, пишет РИА Новости.

Согласно указу, решение об увольнении со службы принято в отношении ряда высокопоставленных офицеров Росгвардии. Среди них:

- генерал-лейтенант Алексей Беляков (экс-начальник Главного управления связи);

- генерал-майор Владимир Купавский (экс-начальник Пермского института Росгвардии);

- генерал-лейтенант Николай Рябчиков (экс-начальник Главного управления по работе с личным составов);

- генерал-лейтенант Вячеслав Савкин (экс-начальник Финансово-экономического департамента).

Также от занимающей должности отстранили и уволили замдиректора ведомства генерал-лейтенанта Юрия Бабкина.

Кроме того, пост покидает начальник Договорно-правового департамента Росгвардии генерал-майор Александр Школьников.