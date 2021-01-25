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Владимир Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин спустя три недели после первой прививки от коронавируса сделал второй укол двухфазной вакцины, сообщает РИА Новости.

«‎Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом», - сказал Владимир Путин на президиуме РГО.

Президент РФ вечером 23 марта получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса. Как сообщал тогда его пресс-секретарь Дмитрий Песков, второй укол должны сделать примерно через три недели.

Путин сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «‎обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это несложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Президент не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.

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Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первая и вторая вакцины уже одобрены для вакцинации людей старше 60 лет, а вот «КовиВак» пока разрешена для применения у лиц от 18 до 60 лет. Как сообщал в начале апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко, исследования этого препарата для людей старше 60 лет еще проводятся.

Все три вакцины предполагают введение двух компонентов препарата. Так, второй укол «Спутник V» необходимо делать через три недели, еще одну прививку «ЭпиВакКороны» можно поставить через 2-3 недели, а уколы препарата «КовиВак» делают с интервалом в 2 недели.