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Изобретательные политики превратили собак в ходячие билборды

В борьбе за власть кандидаты в депутаты из Индии придумали один из самых необычных способов заявить о себе. Политики сделали передвижные билборды, использовав для целей пиара бродячих собак, пишет Medialeaks.

Собаки действительно справились со своей функцией: вскоре о агитаторах активно заговорили в соцсетях и СМИ. Но вместо того, чтобы восхититься изобретательностью кандидатов, люди разозлились на политиков, посчитав, что те перешли все границы.

«Нет правила, запрещающего нам использовать бездомных собак в кампании. Мы никоим образом не причиняем вреда животным», - заверил один из кандидатов.

«Все злятся и жалуются на нас, - рассказал другой политик. - Но я не понимаю почему. Мы кормим собак каждый день, мы не делаем им больно, с ними все хорошо».

Однако зоозащитники выступили против такой рекламы. Многие из них считают, что использование псов в качестве рекламных щитов должно быть наказуемым правонарушением.

Фото: medialeaks.ru