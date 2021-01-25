В России и мире

В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы»

В Голливуде намерены снять свою версию знаменитой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Режиссером новой версии станет Марюс Вайсберг, пишет «МК».

По словам режиссера, он крайне рад, что «советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира». Он признался, что долгие годы работал над проектом и теперь вместе с партнером Владимиром Кошелевым удалось «создать блестящий сценарий».

Марюс Вайсберг известен российскому зрителю по комедиям «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения» и «Наполеон против Ржевского».

Надю, Женю Лукашина и Ипполита сыграют Эмма Робертс, Томас Манн и Гаррет Хедлунд. Съемки начнутся в Бостоне уже этим летом. Выбор локации не случаен: если в советской версии действие происходило в Москве и Ленинграде, то в американской - в двух похожих городах под Бостоном.

Тиффани Полсен напишет полную версию сценария. Ранее она придумала историю комедии «Пара на праздник». В качестве продюсеров выступят Владимир Кошелев, Марина Беспалова и Винсент Ньюман. Вайсберг же совместит работу режиссера с обязанностями креативного продюсера.