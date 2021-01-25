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Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после коронавируса

Хотя дети и переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых, в редких случаях у них развиваются опасные неврологические синдромы. У пациентов младшего возраста, переболевших СOVID-19, возможны поражения головного мозга (вплоть до инсульта), нервной ткани и позвоночника. Об этом говорится в международном экспертном обзоре, опубликованном в The Lancet, пишет газета «Известия».

Исследование 38 детей с такой симптоматикой стало крупнейшим на сегодня описанием влияния вируса на детскую центральную нервную систему. Распознать эти проявления ученые смогли только с помощью МРТ.

Во многих случаях ученые наблюдали аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов, которое было различимо только на МРТ, отмечается в исследовании. Также у детей развивался миелит (воспаление спинного мозга), который в редких случаях приводил к параличу. Из 38 обследованных юных пациентов четверо в итоге умерли от патологий ЦНС, вызванных СOVID-19. У четырех детей развилась тромбоишемическая болезнь, а у одного ребенка — инсульт с множественными кровоизлияниями в мозг.

У ряда пациентов младшего возраста возможны нарушения работы нервной системы в виде судорог, разной степени угнетения сознания, развития цереброваскулита, энцефалита, рассказала врач-невролог детской клиники «Медси» Оксана Загилова.

«Все эти нарушения появляются тогда, когда иммунная система начинает атаковать нервные клетки собственного организма. Это обусловлено гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови - ред.), нарушениями гомеостаза (кроветворения - ред.), нейротропностью (способностью поражать нейроны - ред.) SARS-CoV-2, что приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях — к параличу», — пояснила эксперт.

Повышается активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбообразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту, добавила специалист.