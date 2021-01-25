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Симиндей: Сейчас не лучшие времена для дружбы России и Запада

Сейчас далеко не самые лучшие времена для взаимного всплеска интереса и дружбы России и Запада. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, комментируя характер сегодняшних отношений между РФ и странами Запада.

По его мнению, нельзя в этом смысле проводить аналогию с холодной войной. «Значительной составляющей холодной войны было идеологическое противостояние. Сегодня режим можно назвать, скорее, в известном плане безыдейным, да и эрозия идеологических представлений о демократии в Европе и США тоже видна. Всем нам памятны события, которые разделили эту страну и довели до штурма Капитолия, массовые протесты «желтых жилетов» во Франции, драки антимасочников с немецкой полицией. Мне кажется, что сейчас далеко не самые лучшие времена для какого-то взаимного всплеска интереса и дружбы (между РФ и Западом — ред.)».

Также Владимир Симиндей констатировал, что «Запад не меньше России любит очаровываться и разочаровываться, и, конечно, Россия воспринимается сейчас как страна, отчаянно разочаровавшая Запад». Такую ситуацию дипломат считает в определенном смысле тупиковой. «С одной стороны, у Запада есть желание как-то предотвратить дальнейшее усиление взаимодействия между Россией и Китаем, а, с другой, предложить какой-то новый проект Запад сейчас не в состоянии, - отметил гость студии. - Запад находится в состоянии ментального наказывания России при помощи разных санкций. Другой вопрос - насколько они действенны».

По мнению гостя студии, «во многом они носят ритуальный характер, рассчитанный не только и не столько на российскую аудиторию и окружение президента, сколько на внутреннего потребителя».

Также Владимир Симиндей согласился с существованием термина «коллективный Запад». «Он есть, потому что есть механизмы согласования принятия политических решений внутри Евросоюза и НАТО. Понятно, что там разные интересы: есть группы стран, которые озабочены проблемами Юга, а есть восточно-европейские страны, которые чуть ли не в открытую называют агентами США внутри европейских структур, но достаточно вязкий бюрократический механизм позволяет приводить их к консенсусу, и правом вето там пользуются довольно редко», - заключил дипломат.