В России и мире

Чего ждать России от США, рассказал дипломат Владимир Симиндей

Что происходит в США и чего от них ждать России, рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

«В США происходят тектонические подвижки на фоне причудливого сочетания архаики и постмодерна», - отметил гость студии. Сам тип выборов американского президента при помощи коллегии выборщиков и голосование по почте, по его мнению, — архаика. В то же время в Штатах имеют место «ультрапостмодернистские поиски меньшинствами своего места за счет большинства». Владимир Симиндей прогнозирует дальнейшее усиление конкуренции меньшинств, что, так или иначе, будет отражаться на повестке дня.

Такие веяния, по мнению дипломата, «входят в контру с поветриями, которые есть в России: консерватизм и усиление внешних тенденций, которые никак не коррелируются с той повесткой дня, которая навязывается в США и ряде других стран».

Также гость студии поделился мнением, чего России ждать от нового президента США.

«Американские президенты и послы делились на тех, кто очаровывался Россией, а потом разочаровывался, и на тех, кто никаких иллюзий в отношении РФ не питал и сильно «борозды не портил», отметил дипломат. «Более отвратительное поведение в Фейсбуке, чем у бывшего посла США в России Майкла Макфола, трудно себе представить - такое сочетание оголтелости и наивности несколько странно. А приезжал он как человек, который, как он считал, знал Россию и хотел что-то сделать. Также первый посол США в СССР Уильям Буллит приезжал с большими надеждами, а уезжал в очень печальном настроении», - сказал он.

У Барака Обамы, по словам Владимира Симиндея, были интересы в получении быстрой политической прибыли на выстраивании отношений с Москвой. «Тогда и в Москве пытались что-то делать в этом направлении, не были потеряны последние иллюзии, что можно выстроить отношения с взаимным учетом интересов, а не на условиях США», - констатировал он.

«Скорее всего, мы будем видеть инерционную политику в этом отношении с возможными всплесками обострений, насилия, периферийных прокси-войн. К сожалению, это входит в наш обиход», - заключил гость студии.

Комментируя отношения России и Запада, Владимир Симиндей также ответил на вопрос о друзьях РФ на международной арене. «А вообще у России когда-нибудь были честные друзья, без фиги в кармане? Если вспомнить, в разные времена у нее были ситуативные союзы, было принято заключать "вечные" миры, которые могли длиться всего несколько лет. Поэтому известная фраза о том, что самые верные союзники России — это армия и флот, имеет под собой основания», - заключил Симиндей.