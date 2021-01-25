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Владимир Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере

Президент России Владимир Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, касающихся социальных вопросов, сообщает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что людей, которым нужно получить ту или иную услугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно качественно и вовремя получить помощь.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей», - сказал президент.

Он подчеркнул, что подобные ситуации демотивируют также сотрудников соцучреждений и снижают эффективность их труда.

Помимо этого, Владимир Путин призвал избавить социальных работников, врачей и преподавателей от «бумажной волокиты», чтобы они прежде всего могли уделять «свое время и внимание людям».

Глава государства подчеркнул, что итоги заседания, прозвучавшие предложения и идеи войдут в его послание Федеральному Собранию.