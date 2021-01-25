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Эпопею с ратификацией пограндоговора Эстонии с Россией надо давно было завершать — Симиндей

Эпопею с ратификацией пограничного договора Эстонии с Россией надо давно было завершать. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

«Эстония является парламентской республикой, и там каждый сам себе свиристель. Президент говорит одно, какой-нибудь представитель парламента другое, а какой-нибудь министр — третье, и все вместе это не увязывается», - отметил гость студии.

Что касается пограндоговора, по его мнению, «давно стоило бы закончить эту эпопею», а не «выторговать помимо этого еще что-то» или дожидаться улучшения общей атмосферы в двусторонних отношениях Эстонии и России. «Я считаю, это дело давно надо было закруглить, если б не достаточно агрессивная риторика эстонских властей в адрес России, постоянное инспирирование шпионских скандалов, высылки российских дипломатов, затягивание с выдачей дипломатических виз, - сказал Владимир Симиндей. - При этом, когда Эстонии было нужно, чтоб РФ не мешала ей какое-то время быть непостоянным членом Совбеза, президент Эстонии шла на любые экивоки в адрес Путина и даже приезжала. Хотя ни к чему субстантивному все эти контакты, на мой взгляд, не привели. Отношения между странами только ухудшились».

Напомним, линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.