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Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата

Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба польского МИДа, пишут «Известия».

«Послу была передана дипломатическая нота с информацией о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», - отметили в МИД Польши.

Уточняется, что основанием для этого решения служит нарушение российских дипломатов «условий дипломатического статуса». Также отмечается, что дипломаты, объявленные персонами нон грата, якобы «действовали во вред республике».

Данная нота была вручена послу РФ в Польше Сергею Андрееву, которого ранее вызвали во внешнеполитическое ведомство республики. Как уточняли в польском агентстве PAP, российский посол был вызван в связи с введением США новых санкций против России и ситуацией на границе с Украиной.

В этот же день российского посла в Великобритании Андрея Келина вызвали в Форин-офис Великобритании для обсуждения приписываемой РФ кибератаки SolarWinds. Сообщалось, что также причиной вызова стала ситуация на Украине.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций.

Ограничения ввели против 32 юридических и физических лиц из России, которые, как утверждает администрация президента США, «осуществляли попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства». Соединенные Штаты запретили своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.