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Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении основных преобразований Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», - сказал он в интервью, которое будет опубликовано в «Российской газете».

По его словам, сегодня Вооруженные силы РФ отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира. «Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной», - добавил Шойгу.