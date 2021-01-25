В России и мире

Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на COVID прибывших из Турции

Роспотребнадзор предложил обязать россиян, до 1 мая прибывающих на территорию России из Турции и Танзании, в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на COVID-19. Соответствующий проект постановления ведомства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

При этом данное требование не распространяется на членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку, сообщает ТАСС.

В документе также уточняется, что прибывающим необходимо повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на коронавирус на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.