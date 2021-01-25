В России и мире

Ростуризм предложит вывозить россиян из Турции за 10 тысяч

Оперативный штаб при Ростуризме предложит организовать вывозные рейсы для туристов на платной основе, при этом цена за билет должна быть «адекватной и фиксированной», сообщил руководитель штаба Дмитрий Давыденко. По его словам, цену нужно установить на уровне 10–12 тыс. руб. Решение об организации вывозных рейсов должно быть принято в начале следующей недели.

«По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник—вторник, мы предложим такой вариант»,— сказал Давыденко «Известиям».

По его словам, возвращать туристов нужно через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. В их числе он назвал Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и ОАЭ. Дмитрий Давыденко сообщил, что медлить с решением о вывозных рейсах нельзя, так как число недовольных туристов растет. «Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю»,— уточнил он.

Как отмечает «Коммерсант», Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этих странах. В Турции и Танзании находится более 100 тыс. российских туристов. Ростуризм запустил для пострадавших туристов горячую линию.