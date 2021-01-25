Ростуризм предложит вывозить россиян из Турции за 10 тысяч

Оперативный штаб при Ростуризме предложит организовать вывозные рейсы для туристов на платной основе, при этом цена за билет должна быть «адекватной и фиксированной», сообщил руководитель штаба Дмитрий Давыденко. По его словам, цену нужно установить на уровне 10–12 тыс. руб. Решение об организации вывозных рейсов должно быть принято в начале следующей недели.
«По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник—вторник, мы предложим такой вариант»,— сказал Давыденко «Известиям».
По его словам, возвращать туристов нужно через третьи страны, с которыми у России открыто авиасообщение. В их числе он назвал Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и ОАЭ. Дмитрий Давыденко сообщил, что медлить с решением о вывозных рейсах нельзя, так как число недовольных туристов растет. «Пока что народ только начинает возвращаться из Турции и сталкивается с проблемами, но у большого числа путешественников отдых подойдет к концу примерно через неделю»,— уточнил он.
Как отмечает «Коммерсант», Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за роста числа заболевших коронавирусом в этих странах. В Турции и Танзании находится более 100 тыс. российских туристов. Ростуризм запустил для пострадавших туристов горячую линию.