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ФСБ задержала украинского консула в Петербурге за получение закрытой информации

В Санкт-Петербурге задержан украинский консул Александр Сосонюк при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк»,— говорится в сообщении.

Как отмечает «Коммерсант», в ФСБ добавили, что такая деятельность «несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», к задержанному «будут применены меры в соответствии с нормами международного права».