В России и мире

Собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии

Стая бродячих собак загрызла четырехлетнего ребенка в Башкирии в селе Сафарово. Трагедия произошла в момент, когда мальчик играл возле дома, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня утром, 17 апреля, четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте», — заявили в пресс-службе ведомства.

Теперь прокуратура будет проверять исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения. В частности, будет выясняться, выполняют ли отлов бездомных животных, передает Газета.ру.