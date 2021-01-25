В России и мире

Лукашенко отказался прививаться от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что отказался прививаться от коронавирусной инфекции, так как у него еще достаточное количество антител после перенесенной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба главы Белоруссии отметила, что президент ранее не делал прививки и от гриппа.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью в Белоруссии, отметив, что она контролируемая и даже ниже предполагаемого ранее уровня. По его словам, в стране ожидали новую волну заражений и подъем заболеваемости в полтора раза, но расчеты не оправдались.

Как отмечает «Лента.ру», удержать количество инфицированных на прежнем уровне, по мнению Лукашенко, позволило производство в республике достаточного количества вакцин. Президент считает, что это позволит обезопасить людей хоты бы на время. «На полгода, 6-8 месяцев. Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, — это точно», — заметил Лукашенко.