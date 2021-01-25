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Россия решила выслать задержанного украинского консула

Россия решила выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Об этом сказано на сайте МИД России.

Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля. Временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило был вызван в МИД из-за противоправной деятельности украинского консула, отметили в ведомстве.

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Ранее Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. 17 апреля украинский консул на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге попытался получить информацию закрытого характера и был задержан.

Его деятельность оценена как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата. 46-летний Сосонюк женат, у него двое сыновей, его семья проживает в Ровно (Ровенская область Украины), передает «Лента.ру».